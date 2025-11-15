کشف ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکوی قاچاق در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه شنبه در حاشیه گشت شبانه پلیس سمنان در سطح شهر از کشف ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان سمنان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، با اشراف اطلاعاتی و عملیات شبانه روزی، پی بردند فردی اقدام به قاچاق توتون تنباکو غیر مجاز کرده است.

عرب ادامه داد: پلیس با هماهنگی‌های لازم، طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه در بازرسی منزل متهم، ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق، کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان، ارزش تنباکوهای کشف شده را یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.