  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

کشف ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکوی قاچاق در شهرستان سمنان

کشف ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکوی قاچاق در شهرستان سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان گفت: ماموران پلیس شهرستان در یک عملیات غافلگیرانه، موفق به کشف یک هزار و ۳۰۵ بسته توتون و تنباکوی قاچاق با ارزش تقریبی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه شنبه در حاشیه گشت شبانه پلیس سمنان در سطح شهر از کشف ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان سمنان در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، با اشراف اطلاعاتی و عملیات شبانه روزی، پی بردند فردی اقدام به قاچاق توتون تنباکو غیر مجاز کرده است.

عرب ادامه داد: پلیس با هماهنگی‌های لازم، طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه در بازرسی منزل متهم، ۱۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق، کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان، ارزش تنباکوهای کشف شده را یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6656986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها