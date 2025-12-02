  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

محبتی: سالانه ۸ میلیون متر مکعب پساب از تصفیه‌خانه بجنورد خارج می‌شود

بجنورد- معاون آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: سالانه ۸ میلیون متر مکعب پساب از تصفیه‌خانه بجنورد خارج می‌شود و ۶ میلیون متر مکعب آن به پتروشیمی تحویل داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی‌محبتی ظهر سه‌شنبه در بازدید خبرنگاران از تصفیه‌خانه بجنورد اظهار کرد: سالانه ۸ میلیون متر مکعب پساب از تصفیه‌خانه خارج می‌شود که طبق قرارداد، ۶ میلیون متر مکعب آن به پتروشیمی تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در تابستان با چالش بوی بد فاضلاب مواجه بودیم، افزود: اکنون برنامه زمان‌بندی برای اجرای پروژه‌های تصفیه در نظر گرفته شده تا از بروز مجدد این مشکل جلوگیری شود.

محبتی ادامه داد: تصفیه‌خانه ظرفیت ۱۹ هزار متر مکعب دارد، اما هم‌اکنون ۲۴ هزار متر مکعب فاضلاب وارد آن می‌شود که این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: برای تکمیل پروژه تصفیه‌خانه بجنورد، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همچنین این تصفیه‌خانه در حال حاضر ۵۰ درصد شبکه فاضلاب و ۶۰ درصد جمعیت را تحت پوشش دارد.

معاون آب و فاضلاب خراسان شمالی خاطرنشان کرد: توسعه تصفیه‌خانه بجنورد باید در نیمه اول سال به بهره‌برداری می‌رسید، اما به دلیل کمبود اعتبار این امر محقق نشد.

