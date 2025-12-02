به گزارش خبرگزاری مهر، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان همزمان با گرامیداشت روز مجلس، عصر امروز (سهشنبه، ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴) و پس از برگزاری نشست خبری رئیس مجلس، توسط دکتر محمدباقر قالیباف به برگزیدگان این دوره از جشنواره اهدا شد.
بر این اساس، در حوزه مکتوب، جعفر یوسفی از روزنامه خراسان نفر اول، هدی رضوانیپور از رسانه پیام اردیبهشت نفر دوم و پریسا هاشمی از روزنامه هممیهن و نفیسه خلیلی از خبرگزاری ایبِنا بهصورت مشترک حائز رتبه سوم در بخش گزارش شدند.
مجید رحمتی از پایگاه «مژدهخبر»، وحید عظیمینیا از روزنامه جوان و علی مزروعی از روزنامه فرهیختگان در بخش یادداشت حائز رتبههای اول تا سوم شدند.
فریبا نباتی از روزنامه «نباتی»، مهتاب بهرامی آسترکی از پایگاه خبری تابناک و عارف دورغی از «ایفا نیوز» در بخش مصاحبه حائز رتبههای اول تا سوم شدند. محمد آیتی از «رویداد ۲۴» نیز شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش خبر، کسی حائز رتبه اول نشد و معصومه مجدم از خبرگزاری مهر رتبه دوم و علی صمدیجوان از روزنامه شهرآرا رتبه سوم را کسب کردند.
دریا وفایی از روزنامه نسل فردا و شیرین جمشیدیان از روزنامه دنیای اقتصاد در بخش تیتر شایسته تقدیر شناخته شدند.
در بخش عکس، مرضیه موسوی از خبرگزاری ایرنا حائز رتبه نخست، زهرا سادات راد از باشگاه خبرنگاران جوان رتبه دوم و احمد معینیجم از خبرگزاری ایرنا رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. علیرضا صوتاکبر از خبرگزاری ایسنا نیز شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش ویدئو، هیچیک از آثار حائز رتبه نخست نشدند، اما حمیدرضا عراقی از پایگاه «آخرین خبر» رتبه دوم و زهرا عبداللهی از مؤسسه همشهری رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. جایزه ویژهای نیز از سوی هیئت داوران به «سیّار پیشبهار» از صداوسیما تعلق گرفت.
در بخش فضای مجازی تنها یک نفر شایسته تقدیر شناخته شد و جایزه آن به محمدحسین حسیننیا از رسانه «انسانرسانه» تعلق گرفت.
هیئت داوران در بخش ایدههای نو رسانهای، شایان دنیادیده از خبرگزاری دانشجو را شایسته تقدیر معرفی کردند.
همچنین هیئت داوران در بخش خبرنگاران پیشکسوت از کورش شرفشاهی از پایگاه خبری اقتصاد، فاطمه امیری از پایگاه خبری اقتصاد ایرانی و یوسف اسدی از خبرگزاری فارس قدردانی به عمل آورد.
