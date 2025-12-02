عسکری: تنها ۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به عدم اجرای کامل قانون هوای پاک اظهار کرد: متأسفانه از مجموع ۲۲۰ حکم قانونی موجود در قانون هوای پاک تنها ۲۰ حکم به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شده است و ۶۰ حکم نیز به صورت ناقص اجرا گردیده که این آمار نشان دهنده بی توجهی و ضعف عملکرد دستگاه‌های مسئول است.

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اصلی در این حوزه مسئولیت مستقیم دارد افزود: سازمان محیط زیست باید به عنوان متولی اصلی گزارش‌های شفاف و دقیقی از عملکرد سایر دستگاه‌ها ارائه دهد. ما در کمیسیون کشاورزی بارها این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و حتی وزرای مربوطه را برای پاسخگویی فراخوانده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به اینکه فقدان بودجه بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون شده است تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها کمبود بودجه را دلیل اصلی اجرا نکردن تکالیف قانونی خود می‌دانند اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در بودجه بلکه در ضعف مدیریتی و عدم اولویت دهی به سلامت مردم است. مدیریت صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند.

وی با اظهار تأسف از وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده گفت یکی از تکالیف مهم قانون هوای پاک اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است که متأسفانه در این بخش شاهد عقب ماندگی جدی هستیم وزارت صمت و خودروسازان باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند چرا که تردد خودروهای فرسوده سهم عمده‌ای در آلودگی کلان شهرها دارد.

عسکری با تأکید بر عزم جدی مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون خاطرنشان کرد: ما با هیچ دستگاهی تعارف نداریم و اگر محرز شود که ترک فعل یا قصوری صورت گرفته است. پرونده متخلفان را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

توسعه نامتوازن حمل و نقل شخصی عامل اصلی بحران آلودگی تهران است

در ادامه حسین آخانی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست با اشاره به ریشه‌های اصلی آلودگی هوای تهران گفت: مشکل آلودگی هوای تهران نه کمبود قانون است و نه فقدان تکنولوژی بلکه مشکل اصلی در رویکرد غلط مدیریت شهری نهفته است که به جای سرمایه گذاری بر حمل و نقل عمومی کارآمد بودجه‌های کلان شهر را صرف ساخت پل تونل و بزرگراه برای خودروهای شخصی می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد اتوبوس‌های فعال در تهران متناسب با جمعیت این کلان شهر نیست افزود: بر اساس استانداردهای جهانی شهری با جمعیت تهران نیازمند حداقل ۹ تا ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس فعال است اما آمارهای فعلی نشان می‌دهد که کمتر از ۳ هزار اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت فعال هستند؛ این یعنی ما مردم را مجبور کرده‌ایم که برای تردد از خودروهای شخصی استفاده کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در آلودگی هوا تصریح کرد منشأ اصلی این ذرات خطرناک نه فقط اگزوز خودروها بلکه سایش لاستیک و لنت ترمز در ترافیک‌های سنگین و همچنین فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی بی رویه است. تا زمانی که شهر را به کارگاه ساختمانی تبدیل کرده‌ایم و اولویت را به تردد خودروهای تک سرنشین می‌دهیم امیدی به بهبود کیفیت هوا نخواهد بود.

وی با اظهار انتقاد از کیفیت سوخت توزیعی در کشور اظهار کرد اگر چه گفته می‌شود کیفیت بنزین و گازوئیل بهبود یافته است اما گزارش‌های میدانی و سنجش‌های مستقل نشان می‌دهد که همچنان سوخت‌های با گوگرد بالا در حال توزیع است و این سوخت‌ها به موتور خودروها به ویژه خودروهای دیزلی و سنگین آسیب زده و آلایندگی آنها را چندین برابر می‌کند.

آخانی با تأکید بر لزوم پاسخگویی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن سایر نهادها باید پاسخ دهد که چرا در سال‌های اخیر توسعه خطوط مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با کندی پیش رفته است؟ راه حل آلودگی تهران توسعه حمل و نقل عمومی، پاک ارزان و در دسترس برای همه شهروندان است نه ساخت طبقات دوم بزرگراه‌ها.