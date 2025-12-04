به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران در این همایش که با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران در مرکز همایشهای پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گزارشی از عملکرد دستگاههای متولی و اثرگذار در برنامه ریزی آب در پایتخت ارائه کرد.
بشیری با اشاره به اهمیت اقدامات انجامشده در حوزه تأمین و توزیع آب تهران گفت: درسآموختههای مدیریت بحران و تابستان ۱۴۰۴ در پنج بعد اصلی شامل فنی و زیرساختی، مدیریتی و حکمرانی، محیط زیستی و اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و مالی باید مبنای برنامهریزی دستگاهها قرار گیرد.
وی افزود: نوسازی شبکه، هوشمندسازی سامانهها و بهبود سیستمهای پایش آنلاین آب و فاضلاب از مؤلفههای اساسی تقویت تابآوری شبکه آبرسانی پایتخت است و مجموعه آب و فاضلاب در این حوزه برنامهریزی مؤثری انجام داده است.
معاون عمرانی فرمانداری تهران در ادامه با تشریح مؤلفههای تابآوری آب و ضرورت سازگاری با شرایط اقلیمی، بر اثرگذاری بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پساب و همکاری همه نهادها با مجموعه وزارت نیرو تأکید کرد و افزود: هماهنگی نهادی، لازمه اجرای مؤثر سیاستهای مدیریت مصرف و توسعه پایدار آب در تهران است.
وی همچنین با اشاره به شتاببخشی به پروژههای زیرساختی آب و فاضلاب در پایتخت، از جمله طرحهای تأمین آب در پهنههای غربی و شرقی و اجرای رینگ آبرسانی پیرامونی تهران، گفت: توسعه زیرساختی باید همزمان با مدیریت مصرف بهینه پیش برود و تحقق این هدف بدون آموزش و فرهنگسازی مستمر، بهویژه در مدارس، امکانپذیر نیست.
پنجمین همایش ملی مدیریت مصرف آب از یازدهم تا سیزدهم آذرماه ۱۴۰۴ با میزبانی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی و همکاری انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار شد.
از جمله مهمترین محورهای این همایش میتوان به چالشهای ناترازی آب و تأثیر آن بر تابآوری شهری، فناوریهای نوین ارزیابی و پایش، مدیریت فشار و نشتیابی، مدلسازی هیدرولیکی، بازچرخانی و بازیافت آب و ارائه تجربیات موفق مدیریت هدررفت در کشور اشاره کرد.
