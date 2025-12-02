به گزارش خبرگزاری مهر یحیی میرزاده در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری هرمزگان، کلیه خدمات پیشگیری و درمان اچآیوی، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و آزمایش اچآیوی برای افراد در معرض خطر به صورت کاملاً محرمانه و رایگان ارائه میشود.
رئیس مرکز بهداشت استان با تأکید بر اهمیت آموزش و اطلاعرسانی در زمینه اچآیوی اظهار داشت: تشخیص به موقع و مراقبت از مبتلایان به اچآیوی میتواند خطر انتقال ویروس به دیگران را کاهش دهد. بنابراین، تعیین زمانهای مشخص برای برجسته کردن این موضوع و جلب توجه سیاستگذاران و جامعه ضروری است.
میرزاده همچنین با اشاره به راهاندازی مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری گفت: این مراکز در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، قشم و کیش فعال هستند و خدمات مشاورهای و آزمایش اچآیوی را به صورت محرمانه و رایگان ارائه میدهند.
آدرس و شماره تماس مراکز: بندرعباس: بلوار جمهوری اسلامی، جنب مرکز بهداشت، تلفن ۰۷۶۳۳۳۵۴۳۰۸
میناب: خیابان امام خمینی، جنب سازمان انتقال خون، تلفن ۰۷۶۴۲۲۲۳۴۹۰ رودان: بلوار بسیج، فلکه ژاندارمری، پایگاه شهری امام خمینی، طبقه دوم، تلفن ۰۷۶۴۲۸۸۲۱۸۸
قشم: خیابان شهید منتظری، ساختمان بیمارستان قدیم، تلفن ۰۷۶۳۵۲۲۰۳۵۴
کیش: بلوار خاتمالانبیاء، خیابان اقبال، مرکز جامع سلامت بوعلی، تلفن ۰۷۶۴۴۴۳۲۶۲۶
در سایر شهرستانهایی که مرکز مشاوره و وجود ندارد میتوان به مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی و ستاد حوزه بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کرد.
