۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۲

موثرترین روش‌ها برای درمان آنفولانزا

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره موثرترین روش‌ها برای درمان آنفولانزا در این فیلم توضیح می‌دهد.

    • ****** IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      همه اینهارو بلدن چیز مهمی. نشنیدیم

