مدال برنز زندی و اشرافی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان که با حضور تکواندوکاران ۷۵ کشور به میزبانی کنیا در نایروبی جریان دارد، ابوالفضل زندی و امیرمحمد اشرافی با برتری برابر حریفان خود صعود به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند.

زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را دو دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. زندی برای صعود به دیدار پایانی «فونسکا» از برزیل را پیش رو دارد.

امیر محمد اشرافی نماینده ایران در وزن ۸۷+ کیلوگرم نیز ابتدا «چاربل راد» از لبنان را از پیش رو برداشت و سپس «لیسیتسن» (پرچم فدراسیون جهانی) را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. «کابلان» از قزاقستان حریف اشرافی در نیمه نهایی است.

سارا صوفی دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‌ها در وزن ۷۳+ کیلوگرم دور نخست «کیم سو هیون» تکواندوکار کره‌ای الاصل استرالیا را شکست داد و سپس دو بر یک در راند شماری نتیجه را به «آلده نائومی» دارنده نشان نقره نوجوانان جهان از آمریکا واگذار کرد و حذف شد.

این دوره از مسابقات به مدت چهار روز برگزار خواهد شد.