به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری رزمایش سراسری «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذر خبر داد. و افزود: این رزمایش با هدایت قرارگاه دفاعی و امنیتی امام هادی (ع) و با مشارکت گسترده گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر در سراسر استان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا اظهار کرد: هدف رزمایش، تقویت سطح توان تخصصی، آمادگی رزمی و افزایش انسجام نیروهای بسیجی در مواجهه با تهدیدات دشمنان و عوامل اخلال‌گر امنیت است.

وی توضیح داد: بخش‌های مختلف رزمایش شامل تمرینات رزم در جنگل، دفاع از کوی و برزن، پدافند ساحلی، مقابله با تهدیدات داخلی، امداد و نجات، مردم‌یاری و نیز آموزش‌های خودحفاظتی خواهد بود.

سردار موحد افزود: در این برنامه، نظم، انضباط و اقتدار ۱۴۰ گردان بیت‌المقدس و کوثر و همچنین توان فرماندهی و مدیریت رده‌های مختلف سپاه کربلا به‌صورت میدانی ارزیابی و به نمایش گذاشته می‌شود.

وی گفت: این رزمایش، بخشی از برنامه‌های سالانه ارتقای امنیت و آمادگی عملیاتی در سطح استان عنوان شده است.