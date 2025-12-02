  1. استانها
رزمایش سراسری «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» در مازندران برگزار می‌شود

ساری - فرمانده سپاه کربلا مازندران، از برگزاری رزمایش سراسری «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» به مدت دو روز در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری رزمایش سراسری «الی‌بیت‌المقدس ۱۶» در روزهای ۱۲ و ۱۳ آذر خبر داد. و افزود: این رزمایش با هدایت قرارگاه دفاعی و امنیتی امام هادی (ع) و با مشارکت گسترده گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر در سراسر استان اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه کربلا اظهار کرد: هدف رزمایش، تقویت سطح توان تخصصی، آمادگی رزمی و افزایش انسجام نیروهای بسیجی در مواجهه با تهدیدات دشمنان و عوامل اخلال‌گر امنیت است.

وی توضیح داد: بخش‌های مختلف رزمایش شامل تمرینات رزم در جنگل، دفاع از کوی و برزن، پدافند ساحلی، مقابله با تهدیدات داخلی، امداد و نجات، مردم‌یاری و نیز آموزش‌های خودحفاظتی خواهد بود.

سردار موحد افزود: در این برنامه، نظم، انضباط و اقتدار ۱۴۰ گردان بیت‌المقدس و کوثر و همچنین توان فرماندهی و مدیریت رده‌های مختلف سپاه کربلا به‌صورت میدانی ارزیابی و به نمایش گذاشته می‌شود.

وی گفت: این رزمایش، بخشی از برنامه‌های سالانه ارتقای امنیت و آمادگی عملیاتی در سطح استان عنوان شده است.

