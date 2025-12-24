  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۴

صداهای انفجار روز پنج شنبه و جمعه در استان تهران مربوط به رزمایش است

صداهای انفجار روز پنج شنبه و جمعه در استان تهران مربوط به رزمایش است

ری- فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: صداهای انفجار روز پنج شنبه و جمعه در استان تهران مربوط به رزمایش است.

سردار قربان ولی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش «الی بیت المقدس ۱۶» در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۴ و ۵ دی‌ماه) در استان تهران خبر داد.

وی اضافه کرد: «رزمایش الی بیت المقدس ۱۶» در روزهای پنج‌شنبه ۴ دی و جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در استان تهران برگزار می‌شود و در طول رزمایش صداهای انفجار و شلیک شنیده می‌شود که بخشی از صحنه‌سازی نمایشی و کاملاً تحت نظارت و کنترل اعلام شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد، در صورت شنیدن این صداها، آرامش خود را حفظ کنند.

وی گفت: این رزمایش هر ساله با همین نام توسط یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

کد خبر 6700134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها