صداهای انفجار روز پنج شنبه و جمعه در استان تهران مربوط به رزمایش است

سردار قربان ولی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رزمایش «الی بیت المقدس ۱۶» در روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۴ و ۵ دی‌ماه) در استان تهران خبر داد.

وی اضافه کرد: «رزمایش الی بیت المقدس ۱۶» در روزهای پنج‌شنبه ۴ دی و جمعه ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در استان تهران برگزار می‌شود و در طول رزمایش صداهای انفجار و شلیک شنیده می‌شود که بخشی از صحنه‌سازی نمایشی و کاملاً تحت نظارت و کنترل اعلام شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد، در صورت شنیدن این صداها، آرامش خود را حفظ کنند.

وی گفت: این رزمایش هر ساله با همین نام توسط یگان‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.