۳۱ رقم و لاین گندم آبی در میاندورود کشت شد

فاطمه عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم در اراضی شرکت زراعی دشت ناز خبر داد و گفت که در این طرح ۳۱ رقم و لاین گندم آبی با هدف شناسایی ارقام سازگار و پربازده منطبق با شرایط منطقه کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود، اظهار کرد : طرح انتخاب مشارکتی ارقام گندم (PVS) در اراضی شرکت زراعی دشت ناز با هدف شناسایی ارقام سازگار، مقاوم به بیماری‌ها و تنش‌های محیطی از جمله خشکی، و ارزیابی پایداری عملکرد و مراحل رشد رویشی گندم اجرا شد.

وی افزود: در این طرح ۳۱ رقم و لاین گندم آبی شامل ۱۲ رقم فرانسوی، ۶ رقم داخلی و ۱۳ لاین دیگر در شرایط یکسان و در کرت‌های مشخص کشت شده است.

عباسپور تأکید کرد: ارزیابی ارقام از نظر سازگاری با محیط، پایداری عملکرد، مقاومت به بیماری‌ها و واکنش به تنش‌های خشکی تحت نظارت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح با حضور کارشناس مسئول گندم استان، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت زیست فرآیند تولید پایدار استان گلستان، کارشناسان ستادی شهرستان، مسئول مرکز جهاد کشاورزی کوهدشت میاندورود و کارشناسان شرکت زراعی دشت ناز به مرحله اجرا درآمد.

عباسپور در پایان بیان کرد که نتایج این طرح می‌تواند نقش مؤثری در انتخاب ارقام برتر گندم آبی برای کشاورزان منطقه و افزایش بهره‌وری تولید داشته باشد و به توسعه کشاورزی پایدار در شهرستان کمک کند.