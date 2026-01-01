اجرای طرح انتخاب مشارکتی نخود و عدس در کرمانشاه

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام نخود و عدس (PVS) در دهستانهای کوزران، سراب نیلوفر و ماهیدشت این شهرستان خبر داد.
وی افزود: در این طرح، ارقام عدس محلی، بیلهسوار و کیمیا و همچنین ارقام نخود عادل، منصور، یادگار، انا، سعید و آتا کشت شده و فرآیند نظارت و بازدید مستمر توسط کارشناسان واحد زراعت اداره تولیدات گیاهی شهرستان و کارشناسان مراکز مربوطه در حال انجام است.
کریمی با اشاره به اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای PVS انتخاب بهترین رقم از نظر عملکرد، سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه و تحمل به خشکی پایان فصل است و در پایان فصل زراعی، با انجام کیلگیری، بهترین ارقام شناسایی و به کشاورزان و بهرهبرداران منطقه معرفی خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه بیان کرد: در طرح انتخاب مشارکتی، ارقام اصلاحشده ابتدا در اختیار کشاورزان پیشرو قرار میگیرد و پس از کشت در اراضی، ارقام مناسب هر منطقه شناسایی و سپس در اختیار سایر کشاورزان متقاضی قرار خواهد گرفت تا زمینه افزایش بهرهوری و پایداری تولید در منطقه فراهم شود.
