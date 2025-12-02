به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی‌کاظمی عصر امروز سه‌شنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان در استانداری اظهار کرد: بخش کشاورزی استان یکی از دشوارترین سال‌های خود را از نظر عوامل طبیعی، تنش‌های محیطی و ناترازی پشت سر گذاشت.

وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، خوزستان با بزرگ‌ترین خشکسالی چند سال اخیر و یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های تنش سرمایی مواجه شد؛ شرایطی که بسیاری از برنامه‌های تولید را تحت تأثیر قرار داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به تأثیرات این وضعیت بر کشت‌های پاییزه گفت: در حوزه گندم، تولید استان ۱۱ درصد کاهش یافت اما این کاهش در مقایسه با کاهش بیش از ۲۰ درصدی بسیاری از استان‌ها، نشانه مدیریت بهتر خوزستان است.

وی با اشاره به سهم ۱۹ درصدی خوزستان در خرید گندم کشور بیان کرد: این رقم در حالی ثبت شده که سهم تولیدی استان در سال قبل ۱۴ درصد بود و این افزایش، بیانگر مدیریت صحیح منابع در شرایط سخت است.

سلطانی‌کاظمی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای فصل جاری گفت: تلاش شد نهاده‌ها و کودهای موردنیاز کشاورزان زودتر از موعد توزیع شود تا کودهای مورد نیاز پیش از بهمن در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی، کمبود کود فسفاته ناشی از عدم واردات را یکی از چالش‌های مهم عنوان کرد و افزود: امسال هیچ سهمیه جدیدی دریافت نشده و آنچه از تابستان باقی مانده بود برای کشت پاییزه توزیع شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود از توافق جدید با مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: با همکاری بانک کشاورزی مقرر شده یک خط اعتباری ویژه برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی در استان ایجاد شود.

سلطانی‌کاظمی افزود: اجرای این خط اعتباری، شرایط دریافت تسهیلات و خرید ماشین‌آلات را برای کشاورزان و بهره‌برداران خوزستانی تسهیل می‌کند و می‌تواند بخشی از فشار سال سخت گذشته را جبران کند.