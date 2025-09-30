به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرضا سید احمدی پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی کشور اظهار کرد: خشکسالی شدیدی در کشور رخ داده که در ۳۰ سال اخیر بیسابقه بوده است، اما با همکاری کشاورزان و مسئولان، تابستان را با وجود چالشهای متعدد پشت سر گذاشتیم.
وی با اعلام تدوین برنامه کشت پاییزه بر اساس منابع آبی موجود افزود: نهادههای مورد نیاز کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی در دسترس قرار گرفته و در حال توزیع است. همچنین سوخت مورد نیاز نیز تأمین شده و بهصورت متناسب در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
سید احمدی با اشاره به آغاز کشت محصولات پاییزه گفت: کشت گندم، جو و چغندرقند در حال انجام است و حضور گواهیشده این محصولات در مزارع استان آغاز شده است. با توجه به محدودیتهای آبی در برخی مناطق، الگوی کشت متناسب با شرایط تدوین شده و بهزودی بهصورت نهایی اعلام خواهد شد.
وی بیان کرد: کشاورزان نگران نباشند؛ با توجه به برنامهریزیهای انجامشده، کشت پاییزه بهطور کامل انجام خواهد شد و تأمین آب مزارع نیز متناسب با منابع موجود صورت میگیرد. امیدواریم با بارشهای پاییزی، بخشی از کمبود آب جبران شود.
معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: الگوی کشت متناسب با نیاز آبی بهصورت اولیه به کشاورزان حوزههای مختلف اعلام شده و آنان در حال دریافت نهادهها و انجام تدارکات لازم هستند.
