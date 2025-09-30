  1. استانها
  2. خوزستان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

سید احمدی: کشت پاییزه در خوزستان با وجود خشکسالی بی‌سابقه آغاز شد

اهواز - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به خشکسالی کم‌سابقه در کشور از آغاز برنامه‌ریزی‌شده کشت پاییزه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرضا سید احمدی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی کشور اظهار کرد: خشکسالی شدیدی در کشور رخ داده که در ۳۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، اما با همکاری کشاورزان و مسئولان، تابستان را با وجود چالش‌های متعدد پشت سر گذاشتیم.

وی با اعلام تدوین برنامه کشت پاییزه بر اساس منابع آبی موجود افزود: نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی در دسترس قرار گرفته و در حال توزیع است. همچنین سوخت مورد نیاز نیز تأمین شده و به‌صورت متناسب در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

سید احمدی با اشاره به آغاز کشت محصولات پاییزه گفت: کشت گندم، جو و چغندرقند در حال انجام است و حضور گواهی‌شده این محصولات در مزارع استان آغاز شده است. با توجه به محدودیت‌های آبی در برخی مناطق، الگوی کشت متناسب با شرایط تدوین شده و به‌زودی به‌صورت نهایی اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: کشاورزان نگران نباشند؛ با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کشت پاییزه به‌طور کامل انجام خواهد شد و تأمین آب مزارع نیز متناسب با منابع موجود صورت می‌گیرد. امیدواریم با بارش‌های پاییزی، بخشی از کمبود آب جبران شود.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: الگوی کشت متناسب با نیاز آبی به‌صورت اولیه به کشاورزان حوزه‌های مختلف اعلام شده و آنان در حال دریافت نهاده‌ها و انجام تدارکات لازم هستند.

