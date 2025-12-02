به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان عصر امروز سه شنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت برگزار شد.

در این رویداد معصومه مجدم خبرنگار خبرگزاری مهر با اثر «حمله به صداوسیما بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ پاسخ ایران پشیمان‌کننده خواهد بود» در بخش خبر حائز رتبه دوم شد. گفتنی است در این بخش داوران هیچ اثری را حائز رتبه اول ندانستند.

این جشنواره با هدف ارتقای سطح کیفی و خلاقیت در تولیدات رسانه‌ای، ترویج نقد منصفانه و شناسایی آثار برتر قانون‌گذاری و نظارت در قالب تولیدات مکتوب (گزارش، گفت‌وگو، یادداشت، خبر و تیتر) و تولیدات تصویری، فضای مجازی (توییت، ریلز، پست و استوری)، گرافیک (اینفوگرافیک و موشن گرافیک) و عکس برگزار شد.

داوری دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان را محمدمهدی فرقانی، فریدون صدیقی، علی‌اصغر محکی، سعیده رضوانی، سید محمود رضوی، شهاب اسفندیاری، محمود عبدالحسینی و مرتضی درخشان برعهده داشتند.

در این دوره از جشنواره، ۵۹۹ اثر از ۲۶۳ شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف دریافت شد که پس از ارزیابی اولیه، آثار برتر در مرحله نهایی از سوی هیئت داوران، انتخاب شدند.