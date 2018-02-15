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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

در مراسم اختتامیه معرفی شد؛

عکاس خبرگزاری مهر در جمع برگزیدگان جشنواره رسانه ای ابوذر

عکاس خبرگزاری مهر در جمع برگزیدگان جشنواره رسانه ای ابوذر

بجنورد- عکاس خبرگزاری مهر خراسان شمالی در دومین جشنواره رسانه ای ابوذر، موفق به کسب رتبه سوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «مریم داورنیا» عکاس خبرگزاری مهر خراسان شمالی در دومین جشنواره رسانه ای ابوذرموفق به کسب رتبه سوم شد.

گفتنی است، «مریم دارونیا» سال گذشته نیز در جشنواره رسانه ای ابوذر موفق به کسب رتبه برتر شد.

دبیر هیئت داوران جشنواره رسانه ای ابوذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره رسانه‌ای ابوذر با هدف شناسایی توانایی و توانمندسازی خبرنگاران خراسان شمالی، ارتقای دانش و سواد رسانه‌ای، ایجاد هم‌افزایی و ارتباط بین اصحاب رسانه استان برگزار شد.

جواد آگاهی با بیان اینکه این جشنواره در چهار بخش عکس، خبر، گزارش و یادداشت برگزار شده است، گفت: ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که در نهایت با نظرهئیت داوران ۹ اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد.

آگاهی افزود: متاسفانه در بخش یادداشت، اثری به عنوان برگزیده انتخاب نشد.

وی درباره ارسال آثار برگزیدگان به مرحله کشوری جشنواره ابوذر، بیان کرد: داوران آثار برگزیدگان استانی را حائز رتبه برتر به مرحله کشوری ندانستند، از این رو امسال اثری از خراسان شمالی به مرحله کشوری ارسال نمی شود.

کد مطلب 4228778

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