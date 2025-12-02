  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۵

هشدار در ارتفاعات دهملای شاهرود؛ ۵ نفر مفقود شده‌اند

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مفقود شدن پنج نفر در ارتفاعات منطقه دهملای شاهرود خبر داد و گفت: امدادگران هلال احمر و تیم‌های امدادی عملیات جستجو را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر سمنان اعلام کرد: امروز گزارشی مبنی بر مفقود شدن ۵ نفر در منطقه دهملا واقع در مسیر جاده پردیس مهندسی دانشگاه شاهرود به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان سمنان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی مرکزی شاهرود به منطقه اعزام و همراه با عوامل آتش‌نشانی و نیروی انتظامی در حال حاضر در منطقه مستقر شده و عملیات جستجو را آغاز کرده‌اند.

مدیرعامل هلال احمر سمنان ادامه داد: با توجه به زمان وقوع حادثه که همزمان با تاریکی هوا و سرمای شب در ارتفاعات است، تیم‌های امداد با چالش‌های متعددی در عملیات جستجو روبرو هستند.

درخشان گفت: عملیات امداد ادامه دارد.

