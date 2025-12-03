ادامه عملیات جستجو برای یافتن ۵ مفقود در ارتفاعات دهملای شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در هلال احمر سمنان، از ادامه جستجو برای یافتن پنج نفر مفقودی در ارتفاعات دهملای شهرستان شاهرود خبر داد.

وی با بیان اینکه روز گذشته گزارشی مبنی بر مفقود شدن پنج نفر در ارتفاعات دهملای شهرستان شاهرود واصل شد، افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع در این ارتباط ورود کرده و جستجو را آغاز کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان همچنین بیان کرد: شب گذشته با توجه به تاریکی تا جای امکان جستجوهای ادامه پیدا کرد ولی ادامه عملیات نجات به صبح موکول شد.

درخشان با بیان اینکه بامداد امروز چهارشنبه خودروی این افراد پیدا شده است، تاکید کرد: اثری از این افراد در جوار خودرو وجود ندارد ولی عملیات جستجو برای یافتن این افراد ادامه دارد.