  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱:۲۸

نشست پوتین - ویتکاف پس از ۵ ساعت به پایان رسید

رسانه‌های روسی از پایان نشست رئیس‌جمهور این کشور با هیئت آمریکایی به ریاست ویتکاف خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از ۵ ساعت پایان یافت.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند و در عین حال تاکید کرد که کار بیشتری باقی مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.

    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      از دست این بی شرف های غربی همین مرد برمی آید

