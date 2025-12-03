اظهارات روبیو درباره حل نشدن اختلافات در نشست ویتکاف با پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: موضوع کلیدی مورد اختلاف در مذاکرات برای حل بحران اوکراین، کنترل ۲۰ درصد منطقه دونتسک است.
وی افزود: آنچه اکنون واقعاً بر سر آن میجنگند، منطقهای به وسعت ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر و ۲۰ درصد از منطقه دونتسک است که همچنان تحت کنترل اوکراین باقی مانده است.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به اهمیت توافق بر سر این مناطق، تأکید کرد که دستیابی به تضمینهای امنیتی برای اوکراین، محور اصلی مذاکرات میان واشنگتن، کییف و مسکو است و میتواند سرنوشت صلح در شرق اوکراین را تعیین کند.
روبیو افزود: فکر میکنم پیشرفتهایی داشتهایم و به هم نزدیکتر شدهایم، اما هنوز به مقصد نرسیدهایم. فاصله هنوز زیاد است، اما امیدوارم این وضعیت تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد که دولت آمریکا طی ۱۰ ماه گذشته بر روی این توافق کار کرده و در تلاش بوده پیشنهاداتی ارائه دهد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند.
وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دشوارترین مراحل این روند، همواره آخرین گامهاست و انتظار میرود توافق نهایی به زودی حاصل شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در مناطق شرقی اوکراین ادامه داشته و بحثها بر سر سرنوشت قلمروهای تحت کنترل کییف و نیروهای روس، محور اصلی مذاکرات بینالمللی برای پایان دادن به جنگ است.
نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، شب گذشته برگزار شد. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات این نشست به بیرون درز نکرده است.
هیئت آمریکایی پیش از این دیدار، در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا چند هفته قبل، از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحثهای گستردهای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.
واگذاری بخشهایی از اوکراین به روسیه از جنجالیترین موارد این طرح به شمار میرود.
