به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که مذاکرات بین پوتین و ویتکاف (فرستاده ترامپ) اوکراین را برای دادن امتیاز تحت فشار قرار خواهد داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از حامیان سرسخت ادامه درگیری‌ها در اوکراین است، در این باره ادامه داد: برای بهره مندی از صلح، نباید تمرکز خود را از دست بدهیم که در واقع روسیه این جنگ را آغاز کرده، روسیه است که این جنگ را ادامه می‌دهد و مسکو است که واقعاً هر روز غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد تا حد امکان خسارت وارد کند!

این در حالیست که منابع روسی پیشتر از ورود استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین در راستای حل و فصل جنگ در اوکراین خبر دادند.