  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۲

کالاس: مذاکرات پوتین و ویتکاف، اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهد

کالاس: مذاکرات پوتین و ویتکاف، اوکراین را تحت فشار قرار می‌دهد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مذاکرات بین پوتین و ویتکاف، اوکراین را برای دادن امتیاز تحت فشار قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که مذاکرات بین پوتین و ویتکاف (فرستاده ترامپ) اوکراین را برای دادن امتیاز تحت فشار قرار خواهد داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از حامیان سرسخت ادامه درگیری‌ها در اوکراین است، در این باره ادامه داد: برای بهره مندی از صلح، نباید تمرکز خود را از دست بدهیم که در واقع روسیه این جنگ را آغاز کرده، روسیه است که این جنگ را ادامه می‌دهد و مسکو است که واقعاً هر روز غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد تا حد امکان خسارت وارد کند!

این در حالیست که منابع روسی پیشتر از ورود استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به مسکو برای دیدار با پوتین در راستای حل و فصل جنگ در اوکراین خبر دادند.

کد خبر 6675965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مگر علم غیب داری بگذار دیدار بکنند نتیجه را ببین بعد سوءظن داشته باش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها