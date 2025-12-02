کرملین: روسیه و آمریکا توافق کردند که محتوای مذاکرات را فاش نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: گفتگوی پوتین با ویتکاف و کوشنر مفید و سازنده بود.



وی افزود: پوتین اظهار داشت که مسکو می‌تواند با برخی موارد در چارچوب طرح ایالات متحده آمریکا برای اوکراین موافقت کند، اما برخی دیگر توسط طرف روسی مورد انتقاد قرار گرفتند.



این مقام روسی گفت که مسکو علاوه بر طرح اولیه ۲۸ ماده‌ای ترامپ برای حل و فصل اوکراین، چهار سند دیگر دریافت کرد.



وی اظهار داشت: این جلسه فرصتی را برای بحث در مورد راه‌های حل و فصل بیشتر بحران اوکراین فراهم کرد.



اوشاکوف گفت: به جای پیشنهادات خاص، محتوای طرح آمریکا برای حل و فصل مورد بحث قرار گرفت.



دستیار پوتین در ادامه گفت: همچنین چشم‌انداز دستیابی به یک توافق صلح بلندمدت در اوکراین مورد بحث قرار گرفت و طرفین آمادگی خود را برای ادامه همکاری برای دستیابی به توافق در اوکراین ابراز کردند.



وی افزود: پوتین از طریق ویتکاف سلام و تعدادی از پیام‌های سیاسی را به ترامپ ابلاغ کرد.

این مقام روس گفت: احتمال دیدار بین پوتین و ترامپ به پیشرفت حاصل شده در این توافق بستگی دارد.

پیش از این «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره مذاکرات میان این کشور و آمریکا در کرملین گفت: پربار بود.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفت: پوتین به هیئت آمریکایی اطلاع داده است که روسیه ممکن است با برخی بندهای طرح پیشنهادی آمریکا در خصوص اوکراین موافقت کند، در حالی که سایر بندها مورد انتقاد طرف روسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی از ایده‌های آمریکایی مربوط به حل و فصل بحران اوکراین قابل بحث هستند، افزود: «تا این لحظه، هیچ راه‌حل توافقی به دست نیامده است، اما برخی از مفاد طرح آمریکا تا حدودی قابل قبول به نظر می‌رسد و می‌توان درباره آن‌ها بحث کرد».

لحظاتی قبل نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه پس از ۵ ساعت پایان یافت.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند و در عین حال تاکید کرد که کار بیشتری باقی مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.