به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرویس شاباک این رژیم نسبت به گسترش جاسوسی در میان صهیونیست‌ها به نفع ایران هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، شاباک مجبور شده به صورت مستقیم با صهیونیست‌های ساکن شهر بات یام واقع در جنوب تل آویو ارتباط بگیرد تا به آنها در خصوص پیامدهای جاسوسی هشدار دهد.

زویکا بروت شهردار این منطقه مدعی شد که از زمان آغاز جنگ تا به این لحظه تلاش‌های زیادی برای جذب صهیونیست‌ها در فضای مجازی با هدف جاسوسی برای ایران انجام شده است. وی هشدار داد: ایرانی‌ها به بات یام رسیده‌اند و این یک شوخی نیست.

بروت به جذب نظامیان ذخیره و بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در این روند نیز اشاره کرد.