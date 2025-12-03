  1. بین الملل
اسرائیل در وحشت؛ ایرانی‌ها به بات یام رسیده‌اند

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از هشدار مستقیم سرویس امنیت داخلی (شاباک) نسبت به گسترش موج جاسوسی به نفع ایران در میان صهیونیست‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرویس شاباک این رژیم نسبت به گسترش جاسوسی در میان صهیونیست‌ها به نفع ایران هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، شاباک مجبور شده به صورت مستقیم با صهیونیست‌های ساکن شهر بات یام واقع در جنوب تل آویو ارتباط بگیرد تا به آنها در خصوص پیامدهای جاسوسی هشدار دهد.

زویکا بروت شهردار این منطقه مدعی شد که از زمان آغاز جنگ تا به این لحظه تلاش‌های زیادی برای جذب صهیونیست‌ها در فضای مجازی با هدف جاسوسی برای ایران انجام شده است. وی هشدار داد: ایرانی‌ها به بات یام رسیده‌اند و این یک شوخی نیست.

بروت به جذب نظامیان ذخیره و بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی در این روند نیز اشاره کرد.

    • ناشناس IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      هرچه فکر می کنم پشت پرده جنگ ایران و اسرائیل موهوماتی نهفته است
      • US ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        اگر دو سال قبل در سایت ویکی پدیا مطالعه میکردید و وعده وعیدهای نتانیاهو قبل از شروع حمله حماس را میخواندید میدیدیم که قبلا نقشه حمله به غزه چیده شده بود و حماس را به اجبار به این جنگ پیش دستانه سوق دادند با چراغ سبز اروپا برای تصاحب منبع گاز و زمینهای ساحلی و کشاورزی و صهیون سازی در ان منطقه وگاز غزه به مقداری زیاد است که کل اروپا برای بیست سال نیاز به واردات گاز از کشورهای دیگر نخواهد داشت نکته دوم پیمان کثیف ابراهیم برای راه اروپابه خلیج فارس و تبدیل شدن اراضی اشغالی به مسیرخلیج فارس
    • US ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      هر انسانی که در هر جای دنیا باشد وقتی حجم عظیم جنایات بر علیه یکی از اقوام هم وطنش را که در کنا رهم مسالمت امیز زندگی میکردند ببیند تفاوتی بین کلیمیان اسراعیل و فلسطینیان نیست انها هزاران سال با هم زندگی کرده اند و هم وطنند این عقیده شیطانی صهیون است که تفرقه می اندازد ما ایرانیان ارامنه و کلیمیان و زرتشتیان را همیشه هم وطن خود میدانیم و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد به انها کوچکترین بی احترامی کند انها هم وطن ما هستند و برای ایران در جنگ با صدام جان فشانیها کردند

