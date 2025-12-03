نقشه رژیم صهیونیستی برای ساخت یک دیوار حائل دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که بر اساس یک سند نظامی در رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم قصد دارد یک دیوار حائل در منطقه الاغوار برای جدا کردن شهرک‌های صهیونیست نشین از روستاهای فلسطینی بسازد.

بر اساس این گزارش، دیوار حائل مذکور باعث می‌شود ارتبط میان روستاهای فلسطینی با یکدیگر قطع شود. در این سند آمده است که طول این دیوار به ۲۲ کیلومتر خواهد رسید.

روزنامه هاآرتص گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی تمام خانه‌ها و ساختمان‌های فلسطینی‌ها در مسیر ساخت دیوار را تخریب خواهد کرد.

لازم به ذکر است که اقدامات رژیم جعلی صهیونیستی که همواره در ترس و نگرانی به سر می‌برد برای دیوار کشی اطراف این رژیم در اراضی اشغالی معروف است.