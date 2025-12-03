  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

هشدار نسبت به نقشه تل‌آویو علیه کرانه باختری با نظارت نتانیاهو

یک فعال فلسطینی نسبت به تشدید اقدامات رژیم صهیونیستی علیه کرانه باختری با نظارت مستقیم نتانیاهو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ارکان بدر عضو دفتر سیاسی جبهه دموکرات آزادسازی فلسطین هشدار داد که رژیم صهیونیستی اقدامات خود را برای تخلیه کرانه باختری از ساکنان اصلی آن تشدید کرده است.

وی اضافه کرد: ما شاهد کوچ اجباری ساکنان شهرها و مناطق مختلف کرانه باختری با نظارت مستقیم بنیامین نتانیاهو در چارچوب طرح گسترش مناطق اشغالی هستیم.

بدر تصریح کرد: بیرون راندن فلسطینی‌ها از سرزمین خود در برابر چشمان جامعه جهانی و سکوت کشورها صورت می‌گیرد. اشغالگران اسرائیلی از سال‌ها قبل در حال قطع مسیرهای ارتباطی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک سازی ها هستند.

وی بیان کرد: دولت‌های مختلف آمریکا به ویژه دولت ترامپ از این اقدامات حمایت‌های بی قید و شرط می‌کنند.

