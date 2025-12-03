یونسی: ترانزیت کالا در بندرانزلی ۱۷۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یونسی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با ارائه گزارشی از عملکرد بندرانزلی اظهار کرد: طی ۸ ماه گذشته ۴۳۵ فروند شناور وارد بندرانزلی شده و در مجموع ۲ هزار و ۱۸۴ کانتینر تخلیه و بارگیری شده است که نشان‌دهنده تقویت جریان فعالیت‌های این مجتمع بندری است.

وی با اشاره به نقش مهم بندرانزلی در واردات غلات کشور، افزود: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ میلیون و ۹۸۲ هزار تن غلات از بنادر شمالی وارد کشور شد که ۵۱۴ هزار و ۵۴۴ تن آن معادل ۱۷ درصد در بندرانزلی تخلیه شده است همچنین از مجموع ۶۷۱ هزار و ۵۹۶ تن روغن خام خوراکی وارداتی، ۱۰۷ هزار و ۶۴۶ تن معادل ۸ درصد سهم بندرانزلی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به رشد عملیات بندری در حوزه تخلیه، بارگیری، صادرات و ترانزیت، گفت: در ۸ ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شد که ۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است همچنین ۳۸۷ هزار تن کالا در این مدت به کشورهای CIS صادر شد که از افزایش ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل حکایت دارد.

یونسی عمده اقلام صادراتی بندرانزلی در سال ۱۴۰۴ را شامل سیمان، مواد ساختمانی، مواد شیمیایی و مواد معدنی عنوان کرد و افزود: روند رو به رشد فعالیت‌های بندری نشان‌دهنده نقش تقویت‌شده این بندر در تجارت دریایی شمال کشور است.