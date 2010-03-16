بارگیری کالاهای تجاری در بندر امام 11 درصد افزایش یافت

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به خبرنگار مهر در ماهشهر گفت: در 11 ماه نخستین سال جاری، یک هزار و 208 فروند انواع کشتی تجاری با هشت درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در بندر امام خمینی وارد و یا از آن خارج شده است.

علیرضا خجسته خاطر نشان کرد: در این مدت تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری با افزایش دو درصدی به 21 میلیون و 431 هزار و 44 تن رسید.

وی خاطر نشان کرد: از کل میزان تخلیه و بارگیری صورت گرفته، بارگیری کالاهای تجاری با 11 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به 6 میلیون و 592 هزار و 199 تن رسید و میزان 14 میلیون و 838 هزار و 854 تن کالای تجاری در این بندر تخلیه شد.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان عمده ترین کالاهای صادراتی را مواد شیمیایی، کالاهای کانتینری، خاک معدنی، آهن آلات، مصالح و گوگرد عنوان و از غلات، آهن آلات، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی و کالاهای کانتینری به عنوان مهمترین کالاهای وارداتی یاد کرد.

خجسته با تاکید بر تلاش مجموعه بندری در جهت افزایش میزان تخلیه و بارگیری کانتینری از رشد 47 درصدی تخلیه و بارگیری این نوع کالا در بندر امام خمینی خبر داد و گفت: تخلیه و بارگیری کالاهای کانتینری از 72 هزار و 809 (teu)کانتینر در 11 ماهه سال گذشته به 106 هزار و 927(teu) کانتینر در مدت مشابه امسال رسید.

وی از ترانزیت 377 هزار و 512 تن کالای نفتی از بندر امام خمینی به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.

بندرامام خمینی (ره) با دارا بودن بالاترین رکورد تخلیه و بارگیری در بین بنادر کشور یکی از قطب های مهم اقتصادی کالا است که سالانه حدود 40 درصد واردات و صادرات دریایی کشور را به عهده دارد.