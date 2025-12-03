به گزارش خبرگزاری مهر از نشریه پولیتیکو، ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی، پیشبینی کرد که «جیدی ونس» معاون فعلی رئیس جمهوری آمریکا، رئیسجمهور بعدی این کشور خواهد شد.
ماسک گفت: ایالات متحده اکنون در آغاز یک دوره ۱۲ ساله بزرگ قرار دارد که شامل دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ و سپس دو دوره متوالی ریاستجمهوری ونس خواهد بود.
انتخابات ریاستجمهوری بعدی آمریکا در سال ۲۰۲۸ برگزار میشود و ونس، هنوز برنامه خود برای نامزدی را رسماً اعلام نکرده است.
ونس در سالهای اخیر با تأکید بر سیاستهای محافظهکارانه، بهویژه در زمینه اقتصاد و امنیت ملی، مورد توجه محافل سیاسی جمهوریخواهان قرار گرفته و محبوبیت او در میان اعضای حزب رو به افزایش است.
گرچه ونس تاکنون رسماً برنامه خود برای نامزدی را اعلام نکرده، اما حضور او در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ و حمایتهایی که از سوی نخبگان حزب دریافت کرده، جایگاه او را بهعنوان یک گزینه جدی برای انتخابات آینده تثبیت کرده است.
