۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

ماسک، ونس را رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا اعلام کرد

ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی، جی‌دی‌ونس معاون رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا را پیروز انتخابات‌ آتی ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از نشریه پولیتیکو، ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی، پیش‌بینی کرد که «جی‌دی ونس» معاون فعلی رئیس جمهوری آمریکا، رئیس‌جمهور بعدی این کشور خواهد شد.

ماسک گفت: ایالات متحده اکنون در آغاز یک دوره ۱۲ ساله بزرگ قرار دارد که شامل دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ و سپس دو دوره متوالی ریاست‌جمهوری ونس خواهد بود.

انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی آمریکا در سال ۲۰۲۸ برگزار می‌شود و ونس، هنوز برنامه خود برای نامزدی را رسماً اعلام نکرده است.

ونس در سال‌های اخیر با تأکید بر سیاست‌های محافظه‌کارانه، به‌ویژه در زمینه اقتصاد و امنیت ملی، مورد توجه محافل سیاسی جمهوری‌خواهان قرار گرفته و محبوبیت او در میان اعضای حزب رو به افزایش است.

گرچه ونس تاکنون رسماً برنامه خود برای نامزدی را اعلام نکرده، اما حضور او در حلقه نزدیک به دونالد ترامپ و حمایت‌هایی که از سوی نخبگان حزب دریافت کرده، جایگاه او را به‌عنوان یک گزینه جدی برای انتخابات آینده تثبیت کرده است.

کد خبر 6676345

    • IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      اگر کارهای ونس چشمگیر باشد مثل ایلان بیرون می اندازد اجازه نمی‌دهد ونس رییس‌جمهور بشود پسرش را رئیس جمهور میکند

