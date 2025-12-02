  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

تاکید رئیس جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران

رئیس جمهور عراق در دیدار سفیر ایران در بغداد بر اهمیت تقویت روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی در زمینه های دارای اهمیت مشترک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد امروز سه شنبه با عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق دیدار کرد.

در این دیدار، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق بر اهمیت تقویت روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی در زمینه های دارای اهمیت مشترک تاکید کرد.

از سوی دیگر محمد کاظم آل صادق سفیر ایران از رئیس جمهور عراق تشکر و بر تمایل ایران به تعمیق روابط دوجانبه و گسترش چشم اندازهای همکاری با عراق در زمینه های مختلف در راستای خدمت به منافع عالی دو کشور همسایه تاکید کرد.

سفیر ایران ضمن تسلیت به رئیس جمهور عراق بابت فوت برادرش، خواستار رحمت واسعه خداوند برای آن فقید و صبر برای خانواده او شد.

