بهسازی پایانه بار سمنان در دست اجرا؛ خدمات به رانندگان بهبود می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا صبح چهارشنبه در بازدید از پروژههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه طرح بهسازی پایانه بار شهر سمنان در دست اجرا است، ابراز داشت: ارتقا کیفیت خدمات رسانی به رانندگان در این طرح دنبال میشود.
وی افزود: اصلاح رمپ ورودی و خروجی، بهسازی مسیرهای دسترسی و ساماندهی محوطه داخلی پایانه در دستور کار قرار دارد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای لازم برای بهبود خدمات پیگیری میشود، ابراز داشت: این اقدام افزایش رضایت فعالان حمل و نقل به ویژه رانندگان را در پی دارد.
پارسا با بیان اینکه ارتقا سطح رفاه رانندگان استان سمنان در برنامههای این اداره کل است، تصریح کرد: تجهیز مناسب پایانه بار و اجرای عملیات مناسب سازی بر پایه تحقق همین اصل انجام گرفته است.
وی افزود: اقدامات فوق گامی مؤثر در راستای ساماندهی فعالیتهای پایانه بار و ایجاد تحول مثبت در کیفیت خدمات دهی فعالان این بخش است.
نظر شما