پیگیری مطالبات ۱۵۰ راننده استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پارسا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل راهداری سمنان از تشکیل کمیسیون فوق العاده ماده ۱۲ در این اداره کل خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام بررسی مطالبات قانونی رانندگان بخش حمل و نقل است.

وی از رسیدگی به مطالبات ۱۵۰ راننده بخش حمل و نقل استان سمنان خبر داد و افزود: رویکرد این اقدام صیانت از حقوق رانندگان زحمتکش استان سمنان است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان تسریع به رسیدگی مطالبات مورد تاکید است، اظهار داشت: تلاش این کمیسیون نیز بر حل مشکلات صنفی رانندگان است.

پارسا با تاکید بر اینکه افزایش رضایتمندی فعالان این عرصه در دستور کار است، تصریح کرد: همواره پیگیری مطالبات قانونی رانندگان در اولویت قرار دارد و از تمام ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق این قشر استفاده خواهد شد.

وی افزود: رانندگان علاوه بر مراجعه حضوری به اداره کل و ادارات شهرستان، می‌توانند شکایات و درخواست‌های خود را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۴۱ ثبت کرده و روند پیگیری آن را غیرحضوری دنبال کنند.