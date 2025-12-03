خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کانی‌دینار این روزها حال و هوای دیگری دارد؛ حال و هوایی آمیخته با صدای کودکان و نوجوانانی که دفتر و قرآن در دست، پا به حیاط دارالقرآن نورالعالمین می‌گذارند.

هوای تازه صبحگاهی هنوز در فضای کوهستانی شهر جریان دارد و بوی کاغذها، صدای ورق خوردن قرآن و همهمه آرام بچه‌ها، نوید روزی سرشار از نور و معنویت را می‌دهد.

دارالقرآن نورالعالمین که سال‌هاست در دل این شهر مرزی از توابع مریوان مأمن و مرکز فعالیت‌های دینی کودکان و نوجوانان شده، بار دیگر دوره‌های آموزش قرآن کریم را آغاز کرده است؛ دوره‌هایی که امسال شور و نشاط بیشتری به همراه داشته و هر روز میزبان ده‌ها نوجوان مشتاق است.

در این مرکز، صدای تلاوت آیات به شکل موزون شنیده می‌شود؛ گاهی صدای یک کودک که تازه وارد مرحله روخوانی شده است و گاهی نوجوانی که با تسلط بیشتری حکم‌ها و قواعد تجوید را اجرا می‌کند.

معلم با دقتی مادرانه خطاهای تلفظ را اصلاح می‌کند و در ساعاتی دیگر از روز گروهی از بچه‌ها در حال تمرین جزخوانی هستند.

نظم و عشق در فضای آموزشی آنچنان در هم آمیخته‌اند که حتی رهگذران نیز از پنجره‌ها می‌توانند حال و هوای درونی این محیط را احساس کنند.

رسالت دارالقرآن؛ از آموزش تا تربیت نسلی مؤمن و آشنا با قرآن

سعدیه محمودی، مدیر دارالقرآن نورالعالمین یکی از چهره‌های فعال و پرتلاش حوزه آموزش دینی در منطقه است، وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با لبخندی صمیمی و نگاهی از سر ایمان درباره هدف برگزاری این دوره‌ها چنین می‌گوید: در طول سال، کلاس‌های قرآن را برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌کنیم تا بتوانیم نسلی پرورش دهیم که با قرآن انس داشته باشد.

وی افزود: تلاش ما تنها آموزش خواندن نیست؛ ما می‌خواهیم بچه‌ها مفهوم آیات را بفهمند و در زندگی روزمره‌شان به کار گیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی دارالقرآن توضیح می‌دهد که دوره‌ها به چند بخش شامل عملیات تجوید، جزخوانی و برنامه «زندگی با آیه‌ها» تقسیم شده‌اند.

به گفته مدیر دارالقرآن نورالعالمین شهر کانی دینار از توابع شهرستان مریوان عملیات تجوید شامل آموزش دقیق قواعد تلفظ، مخارج حروف و شیوه صحیح تلاوت است و جزخوانی نیز به دانش‌آموزان کمک می‌کند که به‌صورت گروهی انس بیشتری با قرآن پیدا کنند و روحیه مشارکت و هم‌خوانی در آنان تقویت شود.

اما جذاب‌ترین بخش برای بسیاری از والدین و کودکان، «زندگی با آیه‌ها» ست؛ برنامه‌ای که در آن معلمان تلاش می‌کنند مفاهیم اخلاقی، رفتاری و اجتماعی آیات را با مثال‌ها و داستان‌هایی ساده و قابل‌فهم برای بچه‌ها توضیح دهند.

برای مثال، یکی از کلاس‌ها درباره احترام به والدین شکل گرفته و آموزگار با استناد به آیات سوره اسرا، نمونه‌هایی ملموس از رفتارهای نیک را برایشان بازگو می‌کند.

استقبالی کم‌نظیر از سوی خانواده‌ها و کودکان

به گفته مسئولان مرکز، شاهد استقبال کودکان و نوجوانان از این دوره‌ها هستیم بطوریکه برخی از کودکان قرآن کوچک خود را در دست می‌گیرند و برخی دیگر از شوق دیدن دوستان و معلمان وارد سالن می‌شوند.

یاسمن یکی از نوجوانان شرکت‌کننده، می‌گوید: از وقتی در کلاس‌های قرآن شرکت می‌کنم، هم در خواندن پیشرفت کرده‌ام و هم معنی خیلی از آیه‌ها را فهمیده‌ام این کلاس‌ها برای من مثل یک خانواده است.

والدین نیز با رضایت از تأثیر این آموزش‌ها بر رفتار فرزندانشان صحبت می‌کنند، یکی از مادران می‌گوید از زمانی که فرزندش در برنامه «زندگی با آیه‌ها» شرکت کرده، تغییرات محسوسی در رفتارهای اخلاقی او دیده است.

نقش محوری تبلیغات اسلامی در توسعه آموزش‌های قرآنی

حجت‌الاسلام حمید خورشیدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مریوان، که از نزدیک روند برگزاری کلاس‌ها را دنبال می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر اهمیت چنین فعالیت‌هایی تأکید دارد و با اشاره به بافت فرهنگی و مذهبی منطقه می‌گوید: فعالیت‌های قرآنی در شهرهای مرزی باید تقویت شود؛ چون این برنامه‌ها نقش مهمی در ارتقای هویت دینی و فرهنگی خانواده‌ها دارند و حضور نوجوانان در دارالقرآن‌ها بهترین راه برای پیوند آنان با ارزش‌های قرآنی است.

وی معتقد است دارالقرآن نورالعالمین توانسته الگویی موفق برای تربیت نسل جدید باشد و باید از چنین مراکزی حمایت و پشتیبانی بیشتری صورت گیرد.

به گفته وی فضای معنوی و آموزشی این مرکز نه تنها از انحرافات اجتماعی جلوگیری می‌کند بلکه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای نوجوانان منطقه رقم بزند.

آموزش قرآن؛ پلی میان نسل امروز و ارزش‌های اصیل دینی

در گذر از کلاس‌ها، می‌توان شور یادگیری و عطش آگاهی را در چهره نوجوانان دید، مربیان نیز با حوصله، شور و انگیزه بالا تلاش می‌کنند که هر دانش‌آموز نه تنها تلاوت را یاد بگیرد، بلکه از نظر اخلاقی و معنوی نیز رشد کند.

برای بسیاری از این معلمان، آموزش قرآن یک وظیفه اداری نیست؛ رسالتی است که با جان پذیرفته‌اند و آنان با عشق کار می‌کنند و همین عشق باعث شده فضای کلاس‌ها گرم و صمیمی باشد.

مربی می‌گوید؛ تلاوت درست قرآن باعث می‌شود کودکان بعدها در سنین نوجوانی و جوانی کمتر از قرآن فاصله بگیرند و به باور آنان، اگر انس با آیات الهی از کودکی شکل بگیرد، این ارتباط در سال‌های آینده عمیق‌تر خواهد شد.

دارالقرآن نورالعالمین؛ پایگاهی برای شکوفایی استعدادهای قرآنی

در سال‌های اخیر تعداد زیادی از دانش‌آموزان این مرکز در مسابقات شهرستانی و استانی قرآن موفقیت‌هایی کسب کرده‌اند؛ موفقیت‌هایی که نشان می‌دهد این کلاس‌های آموزشی تنها فعالیتی روزمره نیست، بلکه بستری برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی است.

مدیر مرکز می‌گوید: بچه‌ها فقط خواندن یاد نمی‌گیرند؛ در مسابقات نیز شرکت می‌کنند، مهارت‌های صوت و لحن را تقویت می‌کنند و بسیاری از آنان توانسته‌اند در سطح شهر و استان بدرخشند.

وی تأکید دارد که با فراهم شدن امکانات بیشتر می‌توان این مرکز را به یکی از قطب‌های معتبر آموزش قرآن در منطقه تبدیل کرد.

پایانی بر یک روز و آغاز پیوندی ماندگار

هنگامی که کلاس‌ها به پایان می‌رسد، کودکان با لبخند و اشتیاق از ساختمان خارج می‌شوند و برخی با دوستانشان درباره آیه‌ای که امروز یاد گرفته‌اند صحبت می‌کنند و برخی دیگر با شوق تمرین‌هایشان را در دستانشان نگه می‌دارند.

صدای خنده‌ها و قدم‌های کوچکشان در کوچه‌های اطراف مرکز طنین‌انداز می‌شود و همین صداهاست که نشان می‌دهد فعالیت‌های قرآنی، ریشه‌ای عمیق و تأثیرگذار در جامعه دارد.

دارالقرآن نورالعالمین کانی‌دینار امروز تنها یک مرکز آموزشی نیست؛ محلی است که نسل آینده را با چراغ قرآن آشنا می‌کند و در دل شهر نور ایمان و اخلاق می‌افشاند، استمرار این برنامه‌ها نه تنها به تربیت نسل مؤمن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جامعه‌ای آرام‌تر، سالم‌تر و باانگیزه‌تر برای آینده بسازد.