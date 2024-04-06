ضرورت تقویت هویت دینی و قرآنی کودکان و نوجوانان

سید علی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: فعالیتهای قرآنی بنده در زمینه آموزش به کودکان و نوجوانان است که در این عرصه سابقه فعالیت ۲۵ ساله دارم.
این حافظ قرآن کریم بیان کرد: در طی این سالها در مساجد، مراکز قرآنی، کانونهای فرهنگی و پایگاههای بسیج به امر تربیت قرآنی کودکان و نوجوانان در رشتههای مختلف روخوانی، روان خوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم مشغول بودهام.
این فعال قرآنی، با بیان اینکه در برنامههای آموزشی قرآن کریم تلاش داشتیم تا جذابیت خوبی برای سنین کودکان و نوجوان ایجاد کنیم، گفت: در تمامی دورههای آموزشی در کنار آموزش قرآن کریم، بازی، پذیرایی و برپایی اردوهای را در دستور کار داشتیم؛ چرا که معتقدیم این موارد میتواند اثر بخشی و انگیزه خوبی در ادامه مسیر فعالیت قرآنی افراد داشته باشد.
هاشمی عنوان کرد: برقراری ارتباط مستمر با قرآن آموزان از جمله دغدغههای دیگر ما بود و این ارتباط در مقاطع مختلف تحصیلی افراد ادامه داشت و قطع نمیشد.
استفاده از بیان ساده در عرصه آموزش مفاهیم قرآن کریم
وی با بیان اینکه در عرصه آموزش مفاهیم قرآن کریم از بیان ساده استفاده میکنیم، افزود: مفاهیم قرآنی به روشهای مختلفی از جمله شعر، تصویرسازی، داستان، ضرب المثل، کاردستی و بازیهای کودکانه به افراد آموزش داده میشد و همین امر موجب درک بهتری از مطالب، ماندگاری و تأثیر پذیری خوبی نسبت به مفاهیم قرآنی در آنان ایجاد میشد.
این حافظ قرآن کریم ابراز کرد: در بخش حفظ قرآن کریم نیز برنامه ریزی در راستای حفظ آیات موضوعی، آیات کوتاه، ساده و سورههای کوچکتر بود تا به مرور زمان علاقمندی آنان به امر حفظ قرآن کریم بیشتر شود.
وی در ادامه عنوان کرد: برای هر یک از بچهها دفترچه و جدولی طراحی و میزان پیشرفت آنان در یادگیری بر اساس امتیاز؛ تعیین و مشخص و به آنان جوایزی داده میشود که این امر نظم در حفظ قرآن را برای آنان بهتر میکند و از سویی دیگر خانوادهها نیز در جریان روند پیشرفت آنان قرار میگیرند.
این فعال قرآنی، با بیان اینکه تلاش داریم تا هویت قرآنی کودکان و نوجوانان تقویت شود بیان کرد: سنین نوجوانی ایامی است که انسان میتواند انتخاب داشته باشد که قرار است در آینده در چه عرصهای ورود کند و تلاش ما بر این امر معطوف بوده که هویت قرآنی را در افراد تقویت کنیم تا بتوانند در هر مسیری که قرار میگیرند شخصیت قرآنی و دینی خود را حفظ کنند.
راههای ایجاد انگیزه در بین کودکان و نوجوانان برای آموزش قرآن کریم
هاشمی، ارائه گواهینامه آموزشی، برپایی اردوهای درون شهری و برون شهری، حضور در محافل قرآنی مطرح، شرکت در مسابقات قرآنی مختلف و مستند سازی برنامهها را از جمله راههای ایجاد انگیزه در بین کودکان و نوجوانان برای آموزش قرآن کریم برشمرد.
این حافظ قرآن کریم با اشاره به توجه به امر استعدادیابی نیز گفت: برخی از شرکت کنندگان دارای صدای خوبی هستند که میتوانند در عرصه تلاوت موفق باشند و برخیها نیز دارای حافظه قویتر هستند که آنان در حفظ قرآن میتوانند موفقیتهای بهتری داشته باشند که این استعدادها مورد شناسایی قرار میگیرد و حتی به برخی از افراد که این ویژگیها را ندارند مسوولیتهای اجرایی برگزاری کلاسهای آموزشی را میدهیم تا از این طریق خود را خادم قرآن بدانند و روحیه مسؤولیت پذیری در آنان تقویت شود.
وی عنوان کرد: باید شیرینی قرآن کریم را به فرزندان خود بچشانیم تا از این طریق شخصیت و هویت قرآنی در آنان ایجاد شود و امر تربیت قرآنی نیز با انتقال مفاهیم آیات الهی امکان پذیر است و در برنامههای ما توجه به ترجمه و مفاهیم قرآن کریم قبل از حفظ و تلاوت در دستور کار است.
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