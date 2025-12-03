به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش صبح چهارشنبه، در نخستین برنامه از سفر دو روزه خود به استان خراسان رضوی، با استقبال مسئولان اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران آموزش و پرورش و جمعی از فرهنگیان وارد شهرستان تربتجام شد.
این سفر با هدف بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پرورشی شرق استان و پیگیری طرحها و پروژههای حوزه تعلیم و تربیت آغاز شده است.
وزیر آموزش و پرورش در این سفر، در چند رویداد و نشست رسمی حضور خواهد یافت. شرکت در اجلاسیه اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استانهای کشور، حضور در شورای آموزش و پرورش شهرستانهای تایباد، خواف و تربتجام و نیز شرکت در جلسه شورای اداری تربتجام از جمله برنامههای پیشبینیشده این سفر است.
