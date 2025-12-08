استانها خراسان رضوی ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰ اینفوگرافیک؛ تحول آموزشی در شهرستان تربت حیدریه مشهد- ۲۵ پروژه آموزشی با ۱۵۶ کلاس درس در شهرستان تربت حیدریه در حال اجرا است. برچسبها سند تحول آموزش و پرورش آموزش و پرورش کلاس درس مدرسه خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه اینفوگرافیک اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان مرزی خواف کاظمی: ۲۷۵میلیارد تومان برای پروژه های آموزشی تربت جام اختصاص یافت وزیر آموزش و پرورش وارد شهرستان تربتجام شد زنگنه: آموزشوپرورش تربتحیدریه باید با نگاه ملی برنامهریزی کند حسینی:۲۵ پروژه آموزشی در تربتحیدریه در حال اجرا است
