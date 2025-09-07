حجت الاسلام محمد حامد مبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیست و دومین اجلاس سالیانه مدیران مدارس صدرا در جوار بارگاه منور حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) برگزار شد، همچنین شعار سال تحصیلی آینده «مدرسه ایرانی، سنگر مبارزه با استکبار جهانی» با محورهایی چون دشمن‌شناسی، هویت ایرانی، منطق مقاومت و پیشرانی ملت ایران تعیین شده است.

قائم‌مقام سازمان مدارس صدرا در حاشیه بیست و دومین اجلاس سالیانه مدیران مدارس صدرا که از ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به رویکرد اصلی این اجلاسیه افزود: این اجلاس با هدف هماهنگی، توانمندسازی مدیران و طراحی برنامه‌های علمی، پرورشی و فرهنگی سال تحصیلی آینده برگزار شده است.

وی گفت: شعار سال تحصیلی جدید «مدرسه ایرانی، سنگر مبارزه با استکبار جهانی» برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۶۸ خطاب به مسئولان آموزش و پرورش است که مدرسه را سنگر مقابله با استکبار و شیاطین سیاسی جهان معرفی کردند.

مبینی با بیان اینکه محتوای اجلاس بر چهار محور دشمن‌شناسی، هویت ایرانی، منطق مقاومت و پیشرانی ملت ایران استوار شده، افزود: مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۶۸ تاکنون در این چهار محور استخراج و در قالب کتابچه «مهمات مبارزه» در اختیار مدیران قرار گرفته است.

به گفته قائم‌مقام سازمان مدارس صدرا، طی نخستین روز اجلاس، مدیران مدارس در قالب گروه‌های تخصصی این بیانات را بررسی و سرفصل‌های محتوایی برنامه‌های سال تحصیلی آینده را تدوین کردند. در روز دوم نیز دفترچه‌های برنامه عملیاتی شامل برنامه‌های علمی و پرورشی، ساختار تشکیلاتی مدرسه، شیوه‌های توانمندسازی دانش‌آموزان و والدین، و نقش‌آفرینی مدرسه در شرایط حساس ملی تهیه شد.

وی تصریح کرد: در برنامه‌ها پیش‌بینی شده که اگر اتفاقات خاصی مانند تهدیدات خارجی رخ دهد، مدرسه بتواند نقش فعال و مؤثری در عرصه‌های مختلف مبارزه اعم از علمی، فرهنگی و حتی میدانی ایفا کند.

مبینی به حضور و سخنرانی شخصیت‌ها و مسئولان ارشد کشور از جمله حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام نظافت یزدی استاد و کارشناس دینی، علاماتی رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و جمعی از مدیران وزارت آموزش و پرورش در این اجلاس اشاره کرد.

قائم‌مقام سازمان مدارس صدرا خاطرنشان کرد: در مراسم اختتامیه، ایده‌های برتر مدیران برای تحقق شعار سال رونمایی و همچنین سند «مدرسه آینده‌ساز» که قبل توسط وزیر آموزش و پرورش معرفی شده، به عنوان مکمل برنامه عملیاتی مدارس ارائه شد.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که سال تحصیلی آینده، هر مدرسه یک سنگر حقیقی مبارزه باشد و هر دانش‌آموز خود را به عنوان یک مبارز در جبهه حق آماده سازد.