جزئیات طرح ترامپ درباره غزه؛ سازوکاری فراتر از اخراج مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، دیده بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه ضمن افشای جزئیات جدیدی از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص غزه تصریح کرد که این طرح ترتیبات و اقداماتی را تحمیل میکند که عملاً میتواند به آواره شدن فلسطینیان از محل سکونت اصلیشان منجر شود.
بر اساس این گزارش این طرح واقعیتی از کنترل غیرقانونی بلندمدت، الحاق اراضی با اعمال زور و تحمیل اشکالی از حبس دستهجمعی غیرقانونی برای غیرنظامیان را تثبیت میکند.
بر اساس بیانیه این سازمان حقوق بشری طرح مذکور بیش از نیمی از مساحت نوار غزه را در یک منطقه بسته نظامی بسته تحت کنترل ارتش صهیونیستی قرار میدهد. در داخل این منطقه، سیستمهای نظارتی و مدیریت نظامی شدید برقرار میشود و محیطی اجباری بر پایه محدودیت حرکت و کنترل کمکها و خدمات اساسی تحمیل میگردد.
به نوشته دیده بان حقوق بشر، مرحله اول این طرح مبتنی بر تقسیم نوار غزه به یک منطقه قرمز با ۴۷% مساحت غزه است که اکثریت قریب به اتفاق غیرنظامیان را در بر میگیرد. همچنین یک منطقه سبز با ۵۳% مساحت که تحت کنترل کامل نظامی اسرائیل قرار دارد، در این طرح در نظر گرفته شده است.
این طرح با تلاشهای رژیم صهیونیستی برای تحمیل کنترل کامل بر نوار ساحلی غزه و تبدیل آن به یک منطقه بسته تحت سلطه امنیتی و اقتصادی مستقیم اسرائیل تطابق کامل دارد و عملاً منابع دریایی غزه را نیز به صورت کامل در اختیار میگیرد.
طرح ترامپ با هدف مهندسی مجدد ترکیب جمعیتی و ترسیم نقشه جمعیتی و سیاسی از طریق جداسازی جوامع فشرده غزه از یکدیگر و تفکیک جمعیت بر اساس ملاحظات امنیتی و سیاسی انجام میشود. این طرح شامل ایجاد شهرکهایی از کانتینرها (کاروانهای مسکونی) در منطقه سبز است که هر شهر حدود ۲۵ هزار نفر را در مساحتی کمتر از یک کیلومتر مربع جای میدهد.
اطلاعات موجود در گزارش دیده بان اروپا-مدیترانه نشان میدهد که واحدهای مهندسی مسئول این طرح، عملاً شروع به آمادهسازی طرحهای مهندسی برای اولین شهر آزمایشی در رفح کردهاند و منتظر تأمین بودجه لازم برای شروع اجرای آن در میدان هستند.
دیدن بان حقوق بشر در پایان گزارش خود مینویسد که سازمان ملل متحد و کشورهای طرف کنوانسیونهای ژنو باید هرگونه طرح یا ترتیبات میدانی را که واقعیت کنترل اسرائیل را حفظ میکند یا آن را به شکل مناطق انتقالی در غزه بازتولید میکند، رد کنند.
