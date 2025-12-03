به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پنج اسیر فلسطینی که روز گذشته از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شدند با شرایط بسیار وخیم جسمی به بیمارستان شهدا الاقصی در نوار غزه منتقل شدند.

منابع محلی اعلام کردند که این اسرای فلسطینی از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله به دلیل شرایط جسمی نامطلوب بر اثر شدت شکنجه در زندان‌های رژیم صهیونیستی و عدم دریافت وعده‌های غذایی در طول اسارت به بیمارستان منتقل شدند.

رژیم صهیونیستی در جریان تبادل اسرا با نیروهای مقاومت تاکنون تعدادی از اسرای فلسطینی را که در نوار غزه بازداشت کرده بود آزاد کرده است؛ غیرنظامیانی که بدون هیچ دلیل و مدرکی در جریان جنگ غزه به دست نظامیان صهیونیست ربوده و زندانی شدند.