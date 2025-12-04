ترامپ مدعی پایان جنگ میان کنگو و رواندا شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشستی در واشنگتن میزبان رئیس جمهوری کنگو و رواندا بود و مدعی دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ چند دهه‌ای میان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا شد و این روز را «روز بزرگ» برای آفریقا توصیف کرد.

دونالد ترامپ این توافق را «صلح تاریخی» خواند که به گفته‌اش می‌تواند یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های جهان را خاتمه دهد؛ جنگی که جان بیش از ۱۰ میلیون نفر را گرفته است.

اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر نیز در پرونده‌های مشابه درباره کشورهای دیگر وعده پایان جنگ داده بود، بی‌آنکه در عمل به توقف واقعی خشونت‌ها منجر شود.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از این توافق‌ها روی کاغذ باقی مانده و جنگ‌ها همچنان ادامه یافته‌اند.

ترامپ در سخنانش از نقش قطر در این توافق قدردانی کرد و وزیر امور خارجه این کشور را «مردی بزرگ» نامید.

رئیس‌جمهور رواندا نیز از نقش قطر و امیر این کشور در تسهیل توافق با کنگو تشکر کرد.

این تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ برای نمایش خود به‌عنوان میانجی صلح جهانی است؛ رویکردی که بارها در قبال کشورهای دیگر نیز مطرح شده، اما به دلیل پیچیدگی‌های میدانی و سیاسی، عملاً به پایان جنگ‌ها منجر نشده است.

ترامپ از مدت‌ها پیش در پی تثبیت تصویری از خود به عنوان «رئیس‌جمهور صلح» بوده است.

در سپتامبر ۲۰۲۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد او مدعی شد که «هفت جنگ پایان‌ناپذیر» را خاتمه داده و سپس با اشاره به توافق آتش‌بس غزه، این عدد را به هشت رساند؛ ادعایی که در دیدار با اعضای کنست (پارلمان) اسرائیل نیز تکرار شد.

او در ادامه با غرور از رویکرد «فشار تعرفه‌ای» و «میانجی‌گری قاطع» سخن گفت و حتی سازمان ملل را به «بی‌عملی» متهم کرد، اما بررسی‌های انجام شده توسط منابع معتبری چون آسوشیتدپرس، سی‌ان‌ان و اکونومیست نشان می‌دهد که ادعاهای ترامپ در بسیاری موارد یا اغراق‌آمیز، یا فاقد مبنای میدانی هستند و در برخی موارد اصولاً جنگی وجود نداشته که بتوان آن را «پایان یافته» تلقی کرد.

ترامپ در تلاش است با بزرگ‌نمایی نقش خود در سیاست خارجی و صلح‌سازی، چهره‌ای موفق و صلح‌طلب از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی که این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعی. بنابراین ادعای پایان دادن به ۸ جنگ در ۸ ماه نه‌تنها اغراق‌آمیز، بلکه گمراه‌کننده است.