افت تجارت روسیه و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری تاس، نمایندگی دائمی روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد حجم مبادلات تجاری دو طرف در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۳۰.۹ میلیارد یورو رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش دارد.

در این بیانیه که در روزنامه ایزوستیا منتشر شده، آمده است بر اساس جدیدترین داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، روند تجارت روسیه و اتحادیه اروپا در شش‌ماهه ابتدایی ۲۰۲۵ منفی بوده است. حجم تجارت دو طرف در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ از ۳۳.۷ میلیارد یورو به ۳۰.۹ میلیارد یورو کاهش یافته است.

طبق این گزارش، از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ صادرات روسیه به اتحادیه اروپا به ۱۶.۱ میلیارد یورو رسیده که نسبت به نیمه نخست ۲۰۲۴ معادل ۱۰.۵ درصد کاهش داشته است.

در همین دوره، صادرات کالاهای اروپایی به روسیه نیز با افت ۵.۷ درصدی مواجه شده و به ۱۴.۸ میلیارد یورو رسیده است.

نمایندگی دائمی روسیه در اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اوکراین، تجارت دوجانبه روسیه و این بلوک ۷۴ درصد کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که حجم تجارت متقابل از ۲۵۷.۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ به ۶۷.۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۴ سقوط کرده است.

این نهاد دیپلماتیک تأکید کرد که سیاست تحریمی اتحادیه اروپا، کنار گذاشتن منابع انرژی روسیه و اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید از سوی بروکسل از عوامل اصلی افت تجارت میان دو طرف بوده است.