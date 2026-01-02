قیمت کالاهای اساسی امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ نرخ برنج بدون تغییر نسبت به روز گذشته به مبلغ ۹.۹۳ دلار در حال داد و ستد در بازار جهانی است. همچنین در معاملات روز جاری، برنج سقف قیمت ۹.۹۵ دلار و کف قیمت ۹.۹۳ دلار را ثبت کرده است.

گفتنی است، قیمت برنج نسبت به یک ماه گذشته ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

قیمت گندم

گندم نیز بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته با مبلغ ۵۰۶.۵ دلار معامله شد.

بالاترین ارزش گندم در روز جاری معادل ۵۰۷ دلار و کمترین نرخ آن برابر ۵۰۶.۵ ثبت شد.

قیمت جو

در معاملات روز جاری، قیمت جو نیز بدون تغییر باقی ماند و به مبلغ ۳۰۲.۵ دلار معامله شد.

علاوه بر آن، جو در روز جاری، بالاترین قیمت را در ۳۰۳.۲۵ دلار و کمترین قیمت را به میزان ۳۰۲.۵ دلار تجربه کرد.

قیمت ذرت

از سوی دیگر، در این بازار ذرت هم بدون تغییر نرخ با رقم ۴۴۱ دلار مورد معامله قرار گرفت.

در معاملات جهانی ذرت، بیشترین قیمت ثبت شده معادل ۴۴۱ دلار و کمترین قیمت آن برابر ۴۴۰.۲۵ دلار بوده است.

در ادامه قیمت انواع فرآورده‌های کشاورزی و زراعی در بازارهای جهان می‌آید.

⭕️ قیمت گندم (انگلیس)

قیمت لحظه‌ای: ۱۶۱.۹۵ پوند

بیشترین: ۱۶۲.۵ پوند

کمترین: ۱۶۱.۹۵ پوند

تغییر روزانه: ۰.۵۵ پوند

⭕️ قیمت کنجاله سویا

قیمت لحظه‌ای: ۲۹۹.۶ دلار

بیشترین: ۲۹۹.۶ دلار

کمترین: ۲۹۹.۴ دلار

تغییر روزانه: ۰ دلار

⭕️ قیمت روغن سویا

قیمت لحظه‌ای: ۴۸.۵۵ دلار

بیشترین: ۴۸.۵۶ دلار

کمترین: ۴۸.۵۵ دلار

تغییر روزانه: ۰ دلار

⭕️ قیمت سویا