حرفه فیزیوتراپی نباید وارد چالش تربیت پزشک شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبداللهی، روز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در نشست خبری پنجمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: انجمن فیزیوتراپی ایران جزو پیشگامان برگزاری کنگره‌های علمی است که حدود سه هزار نفر از متخصصین رشته‌های مختلف، در کنگره پیش رو حضور خواهند داشت.

وی افزود: برنامه‌های کنگره امسال به صورت پوستر، سخنرانی و پنل ها و کارگاه‌های علمی برگزار می‌شود.

عبداللهی گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات فیزیوتراپی در داخل کشور تولید می‌شود.

وی افزود: با توجه به پدیده سالمندی و سبک زندگی ناسالم، کم تحرکی و…، ما شاهد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در جامعه هستیم.

عبداللهی اظهار داشت: ۹۴۰۰ نفر فیزیوتراپیست در کشور فعال هستند که عدد قابل قبولی در منطقه است اما در مقایسه با آمار جهانی، می‌بایست ۵۰ درصد افزایش متخصص فیزیوتراپی داشته باشیم.

وی با اشاره به سبک زندگی و کم تحرکی که باعث شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی شده است، افزود: درمان‌های مختلفی برای مشکلات ستون فقرات وجود دارد که فیزیوتراپی، یک روش غیر جراحی است.

عبداللهی ادامه داد: تقریباً ۸۰ درصد مردم حداقل یکبار دچار کمردرد می‌شوند.

وی افزود: افزایش نیروی متخصص بدون زیرساخت‌های لازم، آسیب زا است و نباید حرفه فیزیوتراپی وارد چالش پزشکی در تربیت نیرو شود. اما کمبود فیزیوتراپیست داریم و می‌بایست به تدریج، این کمبود مرتفع شود.

پرهام پارسانژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران گفت: جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود و لازم است بیش از پیش به سمت درمان‌های فیزیوتراپی گام برداریم.

دبیر اجرایی کنگره افزود: بیش از ۱۵۰ شرکت تولید کننده و وارد کننده تجهیزات فیزیوتراپی در قالب نمایشگاهی، توانمندی‌ها و محصولات خود را در معرض دید شرکت کنندگان قرار خواهند داد.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات حرفه فیزیوتراپی، قانون ارتقای بهره‌وری است که همکاران ما را مستثنی ساخته است، در حالی که فیزیوتراپیست ها در معرض خطرات اسکلتی عضلانی قرار دارند.

پارسانژاد افزود: با ایجاد دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، لازم است روند توسعه این رشته با سرعت بیشتری دنبال شود. لذا، لازم است تعداد دانشجویان دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، افزایش یابد.

وی با انتقاد از درمان‌های غیر علمی در حوزه فیزیوتراپی، گفت: متأسفانه افراد سودجو در فضای مجازی مشغول فروش بسته‌های آموزشی حرکات اصلاحی هستند.

پارسانژاد به تعرفه‌های فیزیوتراپی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در مورد تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای خدمات فیزیوتراپی، به گونه‌ای است که باعث شده همکاران ما با مشکلات عدیده‌ای در ارائه خدمات مواجه شوند.

وی تاکید کرد: تعرفه‌های غیر واقعی منشأ فساد می‌شوند و این شامل تمامی حرفه‌ها و خدمات پزشکی و…، می‌شود.

گیتی ترکمان استاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیر علمی کنگره نیز گفت: پیام و شعار کنگره امسال، ارتقای حرفه فیزیوتراپی برای بهبود سلامت جامعه است.

وی افزود: برای کنگره امسال، ۱۸۰ مقاله در سایت کنگره بارگذاری شد و ۷۰ درصد پذیرفته شدند که در قالب پوستر و سخنرانی، ارائه خواهند شد.

ترکمان گفت: ۱۳ پنل تخصصی و ۱۶ جلسه علمی، در طول کنگره برپا خواهد شد که به مهم‌ترین بیماری‌ها می‌پردازد.

وی افزود: درمان فیزیوتراپی در شکستگی مچ دست، کف پا، مفصل شانه و…، از جمله پنل هایی است که در کنگره به آنها خواهیم پرداخت.

ترکمان گفت: دو پنل صنفی هم برای بررسی مشکلات و چالش‌های حرفه فیزیوتراپی، خواهیم داشت.

کنگره امسال در روزهای ۲۶ الی ۲۸ آذر ۱۴۰۴، در مرکز همایش‌های رزمال برگزار خواهد شد.