به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هماکنون ۱۴۰ هزار زوج نابارور دارای نشان ناباروری را با هدف حمایت از زوجین نابارور و تقویت سیاستهای جوانی جمعیت تحت پوشش دارد.
وی با اشاره به حمایتهای مالی گسترده این سازمان در حوزه درمان ناباروری ادامه داد: بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد تعرفه دولتی خدمات درمان ناباروری در مراکز درمانی دولتی، ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در مراکز عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد تعرفه خصوصی را در مراکز درمانی خصوصی پوشش میدهد.
آزادی ادامه داد: ۶۶ قلم دارو و دهها خدمت آزمایشگاهی و تصویربرداری مرتبط با درمان ناباروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد و زوجین میتوانند با هزینههای بسیار کمتر از این خدمات بهرهمند شوند.
معاون دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به خدمات ویژه این سازمان در حوزه درمان ناباروری اشاره کرد و افزود: پوشش خدمات ژنتیک، انجماد بافت تولیدمثلی برای بیماران مبتلا به سرطان، خدمات رحم جایگزین و جنین اهدایی نیز در مجموعه خدمات تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.
وی بیان کرد: سازمان بیمه سلامت ایران اکنون با ۱۳۱ مرکز درمان ناباروری در سراسر کشور قرارداد همکاری دارد و تلاش میکند شبکه ارائه خدمات ناباروری را گستردهتر و دسترسی زوجین را تسهیل کند.
