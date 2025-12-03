  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

محموله شیشه در محور سرچم به اردبیل توقیف شد

محموله شیشه در محور سرچم به اردبیل توقیف شد

اردبیل_ فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم شیشه در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل در جاده سرچم – اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب‌های بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را در جاده سرچم-اردبیل کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده ۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۲ دستگاه سواری مورد استفاده آنان توقیف شد؛ افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کد خبر 6676523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها