محموله شیشه در محور سرچم به اردبیل توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیبهای بلای خانمانسور اعتیاد، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه را در جاده سرچم-اردبیل کشف کنند.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده ۳ سوداگر مرگ دستگیر و ۲ دستگاه سواری مورد استفاده آنان توقیف شد؛ افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.
اردبیل_ فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۳ سوداگر مرگ و کشف ۱۹ کیلو و ۹۴۰ گرم شیشه در عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل در جاده سرچم – اردبیل خبر داد.
