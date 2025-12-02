به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل، با تأکید بر اهمیت ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: همکاری هدفمند و تعامل مداوم دستگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها دارد.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در فرایندهای برخورد، بررسی و صدور تصمیمات قضائی، افزود: کاهش اطاله دادرسی نه‌تنها موجب افزایش کارآمدی دستگاه قضائی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را تقویت و زمینه بازدارندگی بیشتر را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل همچنین خواستار ایجاد یک سازوکار ارتباطی منسجم به ویژه میان نهادهای کاشف و مراجع قضائی شد و تأکید کرد: همکاری عملیاتی، گزارش‌دهی دقیق، تبادل اطلاعات و اجرای بدون تأخیر دستورهای قضائی، از مهم‌ترین اصول موفقیت در این حوزه است.

همچنین در این نشست، موضوعات مرتبط با آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات موجود در فرآیند توقیف، کشف جرم و راهکارهای کاهش اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گرفت.