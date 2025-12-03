کشف ۲۲ فقره سرقت در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از کشف ۲۲ فقره سرقت و دستگیری سارق اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان قروه خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از گزارش چندین مورد سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهرستان قروه، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و بررسی دقیق محل‌های وقوع سرقت، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کرده و با هماهنگی دستگاه قضائی به مخفیگاه وی اعزام شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، گفت: فرد دستگیرشده در تحقیقات اولیه به ۲۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سردار الهی افزود: در ادامه این پرونده یک مالخر نیز شناسایی و بازداشت شد و هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.