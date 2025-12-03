  1. استانها
کشف ۲۲ فقره سرقت در قروه

قروه- فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری سارق اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در قروه خبر داد و گفت: متهم در بازجویی‌ها به ۲۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از کشف ۲۲ فقره سرقت و دستگیری سارق اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان قروه خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از گزارش چندین مورد سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه‌کاره در سطح شهرستان قروه، شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی و بررسی دقیق محل‌های وقوع سرقت، موفق شدند هویت سارق را شناسایی کرده و با هماهنگی دستگاه قضائی به مخفیگاه وی اعزام شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، گفت: فرد دستگیرشده در تحقیقات اولیه به ۲۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.

سردار الهی افزود: در ادامه این پرونده یک مالخر نیز شناسایی و بازداشت شد و هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

