دستگیری سارقان و زورگیرانی که ۴ انگشت یک شهروند را قطع کرده بودند فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند مجرمانه خبر داد.
نظر شما