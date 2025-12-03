دریافت 30 MB
کد خبر 6676693
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۰

دستگیری سارقان و زورگیرانی که ۴ انگشت یک شهروند را قطع کرده بودند

دستگیری سارقان و زورگیرانی که ۴ انگشت یک شهروند را قطع کرده بودند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۳۰ سارق و مالخر در قالب ۵۵ باند مجرمانه خبر داد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید