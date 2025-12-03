  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

تصاویری از بارش باران در شهرهای مختلف گیلان

رشت- در این فیلم، تصاویری از بارش باران در شهرهای املش، بندر کیاشهر، کوچصفهان را مشاهده می‌کنید.

دریافت 9 MB
کد خبر 6676556

