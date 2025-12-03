نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو خراسان شمالی تا پنج‌شنبه صبح ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: پدیده غالب در این مدت وزش باد و افزایش ابر است و از ساعات بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط، به ویژه نیمه شمالی استان، بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و مه پیش‌بینی می‌شود.

داداشی با اشاره به مخاطرات این شرایط گفت: با توجه به بارش‌ها و مه‌گرفتگی در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی، لغزندگی مسیرها و کاهش دید دور از انتظار نیست، از همشهریان درخواست می‌شود هنگام تردد در این مسیرها نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی بیان کرد: از روز جمعه تا یکشنبه جو پایدار پیش‌بینی می‌شود و پدیده غالب وزش باد و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود، همچنین با خروج سامانه بارشی و کاهش ابر، کاهش محسوس دمای کمینه به ویژه در نوار شرقی و ارتفاعات قابل انتظار است.