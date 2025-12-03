دبیران سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران، کورش آریش طرح پیشنهادی برگزاری سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران را در آبان به شورای سیاستگذاری دوسالانه ارائه کرد و پس از بررسی و تصویب کلیات طرح در جلسه شورا، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه، در احکامی جداگانه کوروش آریش را به سمت دبیری و هیربد همت‌آزاد را به سمت دبیر اجرایی این رویداد منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است: «هنر سرامیک به‌عنوان پرسابقه‌ترین بستر بروز خلاقیت بشر و به‌مثابه رسانه‌ای که اندیشه‌های ادوار مختلف تاریخی را بر دوش کشیده است، در ساختار معاصر خود، تجلی همزیستی هنر و فناوری را به بهترین شکل نمایان می‌سازد.»

مهدی‌زاده در این احکام، خطاب به دبیران دوسالانه نوشته است: دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران فرصتی شایسته است برای بازخوانی و ارائه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این هنر پویا در سرزمینی که مهد هنر و تمدن بوده و نوآورانه‌ترین دستاوردهای تمدنی خود را همواره در قالب هنر سرامیک به یادگار نهاده است.

سیزدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران در بهار سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.